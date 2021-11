Sabina Guzzanti presenta al Fla Festival "2119. La disfatta dei Sapiens"

Domenica 21 novembre al Fla Festival 2021 arriverà Sabina Guzzanti alle ore 21,15 con "2119. La disfatta dei Sapiens" (HarperCollins, 2021), il suo romanzo d’esordio.

Siamo nel 2119 e la situazione, sul pianeta Terra, non è delle migliori, ma un gruppo di eroi è in lotta per salvare il futuro. Ironico, visionario, profetico, entusiasmante.