Martedì 12 ottobre l’Accademia di Medicina di Torino organizza una seduta scientifica in presenza, pur continuando la trasmissione via web, dal titolo “Il ruolo protettivo della masticazione sullo sviluppo cognitivo e nelle malattie degenerative”. L’incontro verrà introdotto da Elio Berutti, professore di Endodonzia e Odontoiatria, Università di Torino e da Stefano Carossa, professore di Odontoiatria e Protesi dentaria, Università di Torino, entrambi soci dell’Accademia di Medicina. La relatrice sarà Maria Grazia Piancino, professore associato in Ortognatodonzia, Università di Torino.

La ricerca scientifica internazionale ha recentemente dimostrato il ruolo della masticazione come stimolo alla produzione di nuovi neuroni e sinapsi nelle aree cerebrali deputate alla memoria e all’attività cognitiva quale l’ippocampo. La sua influenza è risultata chiara sia come stimolo durante la crescita che nel rallentamento del decadimento cognitivo e neurodegenerativo durante l’invecchiamento.

Per questo gli autori sottolineano il ruolo protettivo della funzione masticatoria dallo svezzamento e per tutto l’arco della vita. Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), previa prenotazione da effettuare via mail all’indirizzo di posta accademia.medicina@unito.it e dietro presentazione del Green Pass, sia collegandosi a www.accademiadimedicina.unito.it.