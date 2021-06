L'istituto ‘Di Marzio-Michetti’ dedica un roseto a Daniel Colarossi, 15enne prematuramente scomparso

Daniel Colarossi, lo studente 15enne di San Giovanni Teatino scomparso ad agosto 2020 per un incidente stradale, verrà ricordato con l'intitolazione di un roseto annesso all’istituto professionale ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara, scuola in cui il ragazzo aveva appena concluso il primo anno sezione B indirizzo Mat. L'angolo di giardino dedicato a Daniel comprenderà anche una panchina e verrà inaugurato mercoledì 9 giugno.

Alla cerimonia saranno presenti i genitori e la sorella di Daniel, la dirigente scolastica Antonella Ascani, il professor Giuliano Natale, che ha coordinato l’iniziativa, e il presidente dell’Associazione Vittime della Strada Paolo D’Onofrio. Interverrà inoltre Silvana Sanguedolce, mamma di Chiara Taborre, anch'ella studentessa della ‘Di Marzio-Michetti’ che morì in seguito a un incidente stradale 12 anni fa, e alla quale sono già stati dedicati un albero di ulivo e una mimosa. Un Frate della parrocchia della Madonna dei Sette Dolori officerà poi la benedizione del roseto.

“Daniel – ha ricordato il professor Natale – era una presenza che a scuola si faceva avvertire, amava il rugby, la musica neomelodica e la compagnia degli amici. Purtroppo ha avuto il tempo di frequentare un solo anno nella nostra scuola, con diversi mesi in Didattica a distanza per la pandemia da Covid, e il 9 agosto 2020 il tragico incidente in scooter in cui ha perso la vita. Ma la sua scuola non lo ha dimenticato e abbiamo voluto organizzare un momento per ricordarlo con accanto i genitori. L’inaugurazione sarà l’occasione per riaccendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti tra i giovani che si preparano a vivere la stagione estiva, ai quali dobbiamo ricordare quanto sia importante osservare sempre le regole basilari per la tutela della propria vita”.

