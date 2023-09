Il generale Roberto Vannacci presenta in Comune il libro "Il mondo al contrario"

Venerdì 13 ottobre alle ore 18 la sala consiliare del comune di Pescara ospiterà la presentazione del libro "Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci, che sarà presente all'incontro. Interverrà anche il consigliere capogruppo regionale della Lega Vincenzo D’Incecco. Saranno presenti Angelo Manzo, ufficiale dell'Esercito in congendo, e il giornalista Vito De Luca, che farà da moderatore. Ingresso libero.

Il libro, auto pubblicato lo scorso agosto dall'ufficiale, tratta diversi argomenti dall’immigrazione alla gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine e per questo ha riscosso un notevole successo diventando un best seller nella sua categoria nonostante i numerosi tentativi per screditare l'autore e il suo manoscritto.

"L'evento che abbiamo organizzato è per le persone che hanno a cuore la libertà di parola e di pensiero e che ogni giorno combattono le facili ipocrisie che vengono da un mondo radical chic, scollegato dalla realtà, per imporre un pensiero unico. Ed è per questo che ospiteremo a Pescara la presentazione del libro 'Il mondo al contrario' insieme all'autore Roberto Vannacci", afferma D’Incecco.