Riserva delle sorgenti del Pescara: tutti gli eventi dell’estate 2024 a Popoli Terme

L’assessore all’ambiente del comune di Popoli Terme, Mario Lattanzio, il direttore della riserva naturale guidata, Pierlisa Di Felice, e il presidente della cooperativa Il Bosso, Cristian Moscone, presentano il nuovo calendario degli eventi estivo, che avranno luogo nella riserva delle sorgenti del Pescara.

Saranno disponibili tantissime esperienze e proposte tra musica, libri, spettacoli, visite guidate e attività per bambini e famiglie, per giornate che si svolgeranno all’ombra di salici, pioppi e tanta bellezza naturale. Ovviamente saranno anche disponibili le visite guidate su prenotazione possibili tutti i weekend, anche grazie all’ormai testato biglietto unico con il Centro Visita del Lupo.

Il prossimo 21 giugno il comune di Popoli Terme e la cooperativa Il Bosso in collaborazione con la direttrice della riserva inaugureranno il punto di book crossing, nato da un’idea afferente al progetto Il Paese delle Narrazioni.

Il primo appuntamento del calendario estivo è previsto per il 27 giugno con “Fiabe in riserva” per tutti i bambini, che inizierà alle ore 16.30. Prevede una passeggiata con lettura di fiabe sensoriali edite dal Centro di educazione ambientale Il Bosso, che accompagneranno grandi e piccini alla scoperta della natura con i 5 sensi.

In collaborazione con la coop Il Bosso e l’associazione Officina del Vento l’edizione 2024 del festival Cromatica vedrà uno spin-off proprio all’interno della riserva, per la precisione il 20 luglio con un’estemporanea di pittura

Il 28 luglio ed il 16 agosto sarà la volta di Assunta di Basilico con il suo evento ‘’Mens sana in corpore sano’ mentre il 2 agosto il jazz arriverà in riserva!

Nell’ultima domenica di agosto spazio alla scoperta con una passeggiata in riserva per conoscere il suo delicato ecosistema, ed a seguire tanto divertimento con lo spettacolo dei Pupi Italici di Girolamo Botta.

Circa 20 poi le giornate dedicate ai campi natura, con tanti bambini provenienti da tutto Abruzzo e non solo che coloreranno i sentieri della riserva e costruiranno ricordi di estati felici.

Infine trekking e passeggiate accompagnate dalle piacevoli note di artisti poliedrici.

Per informazioni contattare la Soc Coop Il Bosso allo 085 9808009 oppure ad info@ilbosso.