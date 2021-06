Orario non disponibile

La riserva Lago di Penne aderisce alla festa delle Oasi Wwf 2021, in programma il 5 e il 6 giugno. La giornata sarà l’occasione per ricordare come le aree protette del Wwf siano uno dei più grandi progetti di conservazione che l’associazione svolge da più mezzo secolo.

Le oltre 100 Oasi distribuite nel territorio nazionale hanno contribuito a tutelare luoghi, ecosistemi, flora e fauna, hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura e migliorato il rapporto con l'ambiente, favorito e stimolato la ricerca scientifica su ecosistemi, specie e conservazione della biodiversità.

Nell’Oasi Wwf Lago di Penne si potranno svolgere visite guidate in canoa, escursioni in bicicletta e percorsi naturalistici con esperti ed è inoltre prevista la presentazione del numero speciale del periodico De rerum Natura “Alberi senza patria”.