"Ripristinare fiducia e onestà", webinar gratuito de La Via della Felicità

La Via della Felicità per arrestare l’aumento di criminalità. Se la provincia di Milano si conferma la maglia nera per numero di reati denunciati nel 2019 in rapporto alla popolazione residente, Firenze la segue a ruota, salendo di un posto in classifica rispetto allo scorso anno con Rimini sul terzo gradino del podio.



La nella top 10 delle province a più alto tasso di criminalità (denunciata) si confermano le grandi aree metropolitane come Bologna (4ª), Torino (5ª) e Roma (6ª). Genova, invece, lascia spazio a Modena (10ª, con un +3,6% di denunce sul 2018). Tra quelle nelle retrovie della classifica in cui si è registrato, comunque, un incremento di reati spiccano piccole province come Verbano Cusio Ossola (84ª con un +11,6%), e Sondrio (102ª, +8,3%).



Tra i primati negativi si confermano alcuni “grandi classici” come Barletta-Andria-Trani in testa (e quindi la peggiore) per furti d’auto, Napoli in cima per il numero di rapine, Trieste per le frodi informatiche e Matera per gli incendi. Ma emergono anche alcune novità: Isernia è prima per estorsioni denunciate (+71,4%), mentre Bologna per violenze sessuali (+18,5%).



Possiamo notare che viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. Chiunque deve fare affidamento sulla benevolenza e onestà degli altri (polizia, compagnie di assicurazione, commercianti o banche, chiunque in effetti) ha sperimentato i danni creati dal basso livello di moralità presente in questa cultura. Ron Hubbard ha scritto la guida al buon senso La Via della Felicità per colmare questo vuoto morale nella società.



La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Ecco perché i volontari della fondazione hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti, al fine di far conoscere i 21 capitoli de La Via della Felicità.



Lunedì 15 marzo alle ore 20:30 la dottoressa Arianna Lezza terrà il webinar gratuito intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”. Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom e chiunque può partecipare. Per iscrizioni o per maggiori informazioni: italialaviadellafelicita@gmail.com.