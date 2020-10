Rimandato il Fla Festival, si ipotizza una versione 'natalizia' a dicembre. A seguito dell’ultimo Dpcm del 25 ottobre l’organizzazione, in accordo con l’assessorato alla cultura, ha deciso di rinviare la tradizionale rassegna letteraria che, da ormai 18 anni, si svolge a Pescara nei primi giorni di novembre. Ecco cosa ha spiegato il direttore Vincenzo d’Aquino:

“La chiusura di cinema e teatri e la sospensione di ogni tipo di spettacolo in qualsiasi tipo di spazio, anche all’aperto, rende ovviamente impossibile lo svolgimento del Fla nelle date che avevamo fissato già da un anno, quelle del 5, 6, 7 e 8 novembre. Invece di annunciare il cartellone della rassegna, ci troviamo così a dover comunicare il suo rinvio, non volendo rassegnarci, non adesso almeno, ad una sua versione soltanto in digitale. Non possiamo far altro che accettare una decisione che non condividiamo e che ci appare violenta e insensata”.