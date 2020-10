"Ridisegniamo la scuola" fa tappa anche a Pescara con la matita Perpetua

Sabato 24 e domenica 25 ottobre la Fondazione Mission Bambini, insieme a Fondazione Mediolanum Onlus, lancia l’evento nazionale 'Ridisegniamo la scuola', per promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, attenta agli studenti in difficoltà resi ancora più fragili dall’emergenza Covid-19. Per tutto il fine settimana i volontari di Mission Bambini saranno presenti anche in piazza della Rinascita (angolo corso Umberto I) a Pescara, distribuendo al pubblico, in cambio di una piccola donazione, la matita Perpetua realizzata in edizione speciale.

Grazie all'impegno dei Family Banker di Banca Mediolanum, le matite Perpetua saranno anche disponibili, nei giorni precedenti e successivi all'evento, nell’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum in piazza della Marina 2 angolo via Marco Polo (da lunedì a venerdì secondo gli orari dell’ufficio, per tutte le informazioni: fmed.it/perpetua). Fondazione Mediolanum Onlus inoltre sosterrà con una donazione la campagna Ridisegniamo la scuola raddoppiando i primi 30 mila euro raccolti a livello nazionale.

Perpetua è una matita unica nel suo genere, composta all’80% da grafite riciclata, è atossica e non sporca le mani, senza aggiunta di alcuna vernice protettiva o lavorazione successiva. Se cade non si rompe, si tempera normalmente, scrive anche se rimane senza punta o si taglia in due e ha una gomma alimentare che forma un corpo unico con la parte scrivente. I fondi raccolti grazie all’iniziativa serviranno a organizzare corsi di formazione dedicati a educatori e insegnanti e supporto psicologico ai bambini e alle famiglie per affrontare al meglio il rientro a scuola dopo i mesi difficili dell’emergenza sanitaria. I fondi saranno inoltre destinati all’acquisto di strumentazione informatica per la didattica tradizionale e digitale.

“L’emergenza sanitaria ha cambiato il modo di vivere la scuola, ha ampliato le differenze sociali nelle nostre città, colpendo quei bambini e ragazzi che vivono in contesti particolarmente difficili - commenta Sara Modena, direttore generale di Mission Bambini - Siamo di fronte a una sfida educativa nuova e questo anno scolastico può essere l’occasione per ridisegnare insieme un nuovo modello di scuola che sia innovativa, tecnologica e inclusiva. Un grazie speciale alla Fondazione Mediolanum Onlus che ha scelto di sostenerci in questo ambizioso progetto”.

La matita Perpetua di Fondazione Mission Bambini e Fondazione Mediolanum Onlus è disponibile anche on line sulla piattaforma attivati.missionbambini.org. missionbambini.org - fondazionemediolanum.it.

“La scuola è da sempre il primo punto di riferimento per bambini e ragazzi - dichiara Sara Doris, presidente esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus – e questo periodo ha particolarmente penalizzato i più fragili. Ringrazio i volontari della Fondazione e i Family Banker della banca che si sono fatti portavoce sul territorio di questo bisogno e si sono attivati concretamente per contribuire a sostenere l’iniziativa di Mission Bambini, fondazione alla quale ci lega un rapporto di collaborazione iniziato nel 2010. È importante per me e per la Fondazione che rappresento esserci per portare avanti insieme questa sfida educativa rivolta agli adulti di domani”.