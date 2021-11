Remo Rapino presenta al Fla "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio"

Remo Rapino presenta al Fla - Festival di Libri e Altrecose "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio". Lettura/spettacolo con Remo Rapino (autore del libro), Rossella Mattioli (voce narrante e attrice), Dario Flammini (fisarmonica) e Paolo Rosato (musiche originali e ideazione). Obbligatorio l'uso della mascherina, necessario esibire Green Pass in corso di validità.

Liborio Bonfiglio e? un “cocciamatte”, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale al seguito. Sara? invece la musica di una fisarmonica (composta per l’occasione) ad accompagnare Liborio in questo incontro spettacolo a lui dedicato, e in cui questo originale personaggio si presentera? al pubblico, anche sulla scena, da punti di vista diversi.