Remo Rapino presenta a Spoltore "Cronache dalle terre di Scarciafratta"

Venerdì 1° luglio a Spoltore Remo Rapino, Premio Campiello 2020 con "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (editrice Minimum Fax), presenterà il suo ultimo libro "Cronache dalle terre di Scarciafratta" (editrice Minimum Fax). Dopo l’indimenticabile cocciamatta Bonfiglio Liborio, lo scrittore ci racconta un altro commovente personaggio, Mengo, "un'anima a parte", una voce che vive ai margini e che di nuovo torna a “ridare voce a quelli sommersi dalla morte” sotto il cielo di un dimenticato paese dell’Appennino abruzzese ferito dal terremoto.

Anche questa volta Rapino riesce a far rivivere luoghi e personaggi in un romanzo corale che promette di lasciare un segno profondo in chi legge perché ci farà sentire più vicina quella umanità emarginata ed eccentrica che abbiamo paura di accogliere. L’incontro, patrocinato dal Comune di Spoltore, si terrà in piazza D’Albenzio e a dialogare con l’autore ci sarà Fabrizio Zuccarini. L'evento, promosso dalla Pro Loco di Spoltore, Terra dei 5 borghi, si terrà all’interno del Festival dei 5/4, il cui nome vuole rendere omaggio a quelli che nel 1600 erano i cinque quartieri di Spoltore, e che ha preso vita lo scorso anno con l'intento di promuovere sul territorio eventi culturali, musicali e letterari.