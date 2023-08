Musica, teatro e convegni tra gli eventi del quinto Festival Dannunziano: il programma

Conto alla rovescia per la partenza della quinta edizione del Festival Dannunziano che, sul tema di ‘Vivi, Odi, Balla’, si terrà a Pescara dal 2 al 10 settembre, con un'anteprima in alcune località del Chietino dal 28 agosto al 1° settembre. Così il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri: “Quattordici giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: dai Boomdabash a Carl Brave da Raphael Gualazzi a Nek e Renga, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con il teatro di Cristicchi e lo Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Paris Saint Germain e Pescara.

Oltre a una mostra al Museo Paparella sul tema ‘d’Annunzio e i suoi artisti’, alla Regata dannunziana e al torneo di calcio under 15 'Scudetto Cup', ci saranno concerti e spettacoli teatrali di famosi artisti italiani: all'Aurum Simone Cristicchi racconterà l’esodo dalle terre dell’Adriatico, mentre allo stadio del mare si esibiranno, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Boomdabash e Mara Sattei. Tutti gli eventi saranno gratuiti tranne il concerto finale del 10 settembre al teatro d'Annunzio, con Nek e Renga, che avrà un costo di 20 euro a biglietto. Anche quest'anno, inoltre, ci sarà la Notte dei Musei.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito Internet dannunzioweek.it, dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti. Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato: “Il ringraziamento va alla Regione e alla presidenza del consiglio regionale che hanno saputo restituire a d’Annunzio il proprio posto nel panorama culturale mondiale attraverso un Festival che ha avuto autorevolezza. D’Annunzio è stato forse il più grande personaggio della sua epoca, uno dei più grandi poeti italiani di sempre, il programma della quinta edizione è eccezionale, frutto della sinergia tra Regione e Comune. E continua in questo modo anche una stagione estiva partita lo scorso maggio con il Giro d’Italia, proseguita attraverso decine di manifestazioni e che a settembre avrà con il Festival dannunziano il suo culmine”.

Programma

Dal 2 al 10 settembre – Aurum – Mostra Centenario dell’Aeronautica Militare - d’Annunzio Aviatore

Sabato 2 settembre:

10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Aurum

Convegno "D’Annunzio e la poesia del Novecento"

con Giordano Bruno Guerri, Pietro Gibellini, Gianni Oliva, Gianfranca Lavezzi, Valter Boggione,

Giulia Raboni, Gianmario Villalta, Silvio Ramat e Giovanni Tesio

18.00 – Museo Paparella Treccia – Inaugurazione mostra ‘Gabriele d’Annunzio e i suoi artisti’ con Giordano Bruno Guerri e Fabio Benzi

18:15 -Porto Turistico

Presentazione Regata Dannunziana

18:30 - Aurum

Spettacolo Gran Ballo dannunziano

Società di Danza Chieti-Pescara

20:00 - Aurum

Presentazione del libro ‘Non è mai troppo tardi per andar più oltre. La Nave di Gabriele d’Annunzio’. Teatro, Lirica e Cinema di Evelina di Dio

20.30 – Aurum

Proiezione "La Nave" diretto da Gabriellino d’Annunzio e tratto dalla tragedia di Gabriele d’Annunzio. Con la presenza di Evelina Di Dio

21:30 -

Teatro D’Annunzio

Concerto Stramorgan Live: Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, conduce la serata Pino Strabioli

Domenica 3 settembre

11:00 - Aurum

Presentazione del libro "Un’idea di d’Annunzio - Trent’anni di studi" con Pietro Gibellini e Gianni Oliva

11:30 - Aurum

Performance "D’Annunzio e l’ignota" di e con Paolo Puppa

12:00 - Aurum

Dieci anni di Archivio d’Annunzio, celebrazione del decennale della rivista

con Ilaria Crotti, Paolo Puppa e Pietro Gibellini

16:00 - Aurum

Tavola rotonda "Poeti di oggi su d’Annunzio"

con Tommaso Pomilio, Antonio Ricciardi, Daniele Piccini, Francesco Targhetta, Ermanno Paccagnini, Giordano Bruno Guerri e Francesco Ottonello

18:00 - Aurum

Intervista a d’Annunzio, incontro con Domenico Galasso e Gianni Oliva

18:00 - 00:00

Notte dei musei cittadini

eventi e visite nei musei

18:30 - sede Circolo La Scuffia – Porto Turistico

Premiazione Regata Dannunziana

20:30 - Aurum

Tavola rotonda "Il dialetto in d'Annunzio: un suono di terra natale"

con Daniela D'Alimonte, Fernanda Gerbis, Pierluigi Ortolani, Raffaella Bertazzoli ed Elena Ledda

21:30 - Stadio Del Mare

Concerto dei Boomdabash

Lunedì 4 settembre

10:00 - 13:00 - Aurum

Convegno "L'eros come principio dell'arte. Le donne di d'Annunzio: Elvira Fraternali Leoni, Eleonora Duse, Luisa Baccara. Tra storia, teatro e grafologia" a cura dell'Associazione Grafologi Aternini Forensi

16:00 - 18:00 - Aurum

Presentazione libri Ianieri Edizioni - tavola rotonda con Raffaella Canovi, Mario Ianieri, Emanuela Borgatta, Laura Curtale, Maria Pia Pagani e Franca Minnucci

19:00 - Trabocchi Molo Nord

Tramezzino Letterario - festa gastronomica, presentazione del libro "La cucina pescarese nel tempo" di Licio di Biase e, a seguire, dj set di Pirupa

21:30 - Aurum

Concerto-spettacolo con Simone Cristicchi, "Esodo"

Martedì 5 settembre

17:00 - Aurum

Presentazione libro "D’Annunzio erotico" di Costanzo Gatta con Angelo Piero Cappello

18:00 - Aurum

Presentazione del libro "D’Annunzio & World Literature" con Michael Subialka, Elisa Segnini, Mario Cimini e Giordano Bruno Guerri

20.00 - Aurum

Presentazione del libro "Fascismo infinito" con l’autore Francesco Borgonovo

21.00 - Aurum

Lettura concerto del libro "Le più belle poesie di Gabriele d'Annunzio e molto altro" a cura di Massimo Pamio, Edizioni Mondo Nuovo

Voci recitanti Elker Errani e Antonella De Collibus accompagnate da Pierfrancesco Fiordaliso, Gianluigi Fiordaliso e Rocco De Massis

21:30 - Teatro d’Annunzio

Concerto di Raphael Gualazzi

Mercoledì 6 settembre

16:00 - Aurum

"Occasioni dannunziane nella poesia di Pier Paolo Pasolini" - conferenza e lettura università “d’Annunzio”, con Ugo Perolino e Daniele Ciglia

19:00 – Aurum

"D’Annunzio a Nereto: L’illusione per una chimera – Letture e proiezioni della corrispondenza tra d’Annunzio e Vinca Sorge Delfico" – Evento patrocinato dal Comune di Nereto

19:00 - Stadio del Mare

Torneo Calcio under 15 Scudetto Cup – Bridge Parade e presentazione squadre: Juventus, Psg, Pescara, Inter, Milan, Roma

20.00 - Aurum

Proiezione dei video "D’Annunzio 2022-2023" con Giordano Bruno Guerri

21:30 - Stadio Del Mare

Concerto di Mara Sattei

Giovedì 7 settembre

17:00 – Aurum Sala Europa

Convegno "Scudetto Cup – Il Vate e lo sport: Mens sana in corpore sano"

17:30 - Aurum

Presentazione del libro "La seduzione della leggerezza. Tre sguardi eccentrici su D’Annunzio" a cura di Massimo Pamio, Edizioni Mondo Nuovo

con l’autore Paolo Lagazzi e Pietro Gibellini

18:45 - Aurum

Presentazione del libro "D’Annunzio. La vita come opera d’arte "con l’autore Giordano Bruno Guerri

21.00 - Aurum

Spettacolo "Megatrend - Le forze che stanno cambiando il mondo" con Giancarlo Orsini

21:30 - Teatro d’Annunzio

Concerto di Roberto Vecchioni

Venerdì 8 settembre

17:00 -Aurum

"Il vedere Inimitabile. Occultismo e spiritismo in d’Annunzio"

conferenza università “d’Annunzio” con Domenico Tenerelli

17:30 - Aurum

Proiezione "Stravaganze dannunziane" (6 m.)

Istituto Comprensivo Pescara 4

18:00 - Aurum

"Nozze di sangue", lettura drammatizzata università “d’Annunzio” con Susanna Costaglione e Antonella di Nallo

19:00 Aurum

Presentazione del libro "I D'Annunzio. Origini e storia" con l’autore Fernando Bellafante

21.00 - Aurum

Spettacolo "L’inimitabile. D’Annunzio, immaginifico poeta, ammaliatore di ogni musa"

di e con Isabel Russinova

21.30 – Teatro d’Annunzio

"Sono solo canzonette? Canzone d’autore, la nuova poesia"

Orchestra sinfonica del Conservatorio “Luisa d’Annunzio”, dirige Angelo Valori

Sabato 9 settembre

9:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00 - Aurum

Convegno internazionale "La resa, la fuga, la patria Pescara 9 settembre 1943"

ospiti: i responsabili degli uffici storici dell'Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare

9:15 - 11.30 - Stadio Adriatico

Torneo calcio under 15 "Scudetto Cup" - finali e premiazione delle squadre

18:00 Aurum

Presentazione catalogo Museo dell’800

21.00 - Aurum

Spettacolo teatrale "Gabriele: il mito della bellezza"

con Daniele Pecci, Chiara Tarquini e Isabella Crisante

21.30 - Stadio Del Mare

Concerto di Carl Brave

Domenica 10 settembre

11:00 - 13:00 - Aurum

Convegno "D’Annunzio e i luoghi della memoria" con Giordano Bruni Guerri

17:00 - Aurum

L’amore è un’infermità terribile e misteriosa. Il sogno della poesia nel carteggio

conferenza e lettura università “d’Annunzio” con Mario Cimini, Domenico Galasso, Clarissa Bottiglione

18:00 - Aurum

Presentazione libro "Fronte del cuore, L’amore ai tempi delle trincee" con l’autore Licio di Biase

21.30 - Teatro D’Annunzio

Concerto di Nek e Francesco Renga