“Qui nessuno è straniero”, tre giorni di eventi a Montesilvano contro il razzismo

Si chiama “Qui nessuno è straniero” il progetto per combattere il razzismo che unisce il Comune di Montesilvano, l’azienda speciale per i servizi sociali e l’Aps Movimentazioni in una tre giorni cittadina con incontri e approfondimenti sul tema in occasione della settimana contro il razzismo. L’evento si svolgerà dal 24 al 26 marzo in diversi luoghi della città, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto la fascia più giovane della comunità, dalle scuole, ai ragazzi accolti dagli Sprar, per arrivare alle aree della città maggiormente frequentate dai giovani.

Il programma

Venerdì 24 marzo, ore 20, nella sala Di Giacomo avrà luogo la proiezione del film “Il diritto di contare”. Prima di iniziare la proiezione si terrà un dibattito per discutere sul tema del razzismo e come questo incide ancora nella nostra società. Sabato 25 marzo, ore 18, a Porto Allegro flashmob contro il razzismo, con il supporto dell’associazione Grow up, scuola di danza hip hop.

Domenica 26 marzo, ore 10, al centro sportivo Trisi, partita tra i ragazzi accolti dagli Sprar e ragazzi di associazioni sportive locali. Domenica 26 marzo, ore 17, alla biblioteca comunale organizzeremo un evento di Human Library. Un’azione di riflessione, quella promossa dagli eventi, accompagnata da una campagna di manifesti sparsi per la città sui quali verranno stampate frasi ideate dai nostri ragazzi con l’obiettivo di far riflettere sul tema del razzismo.