"Pulpa Festival Vol. 2" lungo la strada parco di Montesilvano

Dopo il successo dello scorso anno si terrà a Montesilvano il Pulpa Festival Vol. 2, in programma il 17 e 18 settembre dalle 11 alle 22 lungo la strada parco, in un tratto di muro di viale Europa lungo 200 metri e alto circa 4,5 metri. L’evento è un laboratorio a cielo aperto dedicato alla street art, alla musica e allo street food. Quest’anno interverranno 22 artisti internazionali, che realizzeranno la propria opera in modalità live, a contatto con il pubblico. In questa edizione sono state coinvolte anche le scuole, in particolare l’istituto comprensivo Troiano Delfico e l’ipsaar De Cecco di Pescara, che arricchirà la prima giornata con una torta augurale grazie all’attenzione che la scuola dedica da tempo ai progetti di street art.

Colormax fornisce il colore agli artisti, mentre la Regione Abruzzo ha inserito il Pulpa Festival all’interno del Festival Dannunziano. Inoltre in viale Abruzzo ci sarà un momento di street art dedicato alla memoria di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso a colpi di fucile, il 16 settembre 2017, in un pub di Montesilvano.

Enrico Peca, direttore artistico del Pulpa Festival, ha assicurato arte e divertimento nei due giorni: “Ci saranno 22 artisti di rilevanza internazionale che realizzeranno 21 opere ispirandosi ai temi dello spazio e del tempo e con uno sguardo sull’ambiente. Con il mio staff dell’Agenzia Spazio 010 abbiamo previsto momenti di street food, musica da strada, uno skate park mobile per l’esibizione dei ragazzi e tante novità. Infine lasceremo degli spazi bianchi sulla strada parco per dare spazio ai giovani locali che vorranno cimentarsi, nelle prossime settimane, nello street art accanto ad artisti già affermati. Invitiamo la cittadinanza a visitare gli spazi del Pulpa Festival Vol. 2, il cui ingresso è aperto a tutti”.