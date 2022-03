Psoriasi e artrite psoriasica, dalla patogenesi alla terapia: se ne parla in un webinar

Venerdì 11 marzo l’Accademia di Medicina di Torino terrà una riunione scientifica, sia in presenza sia in modalità webinar, dal titolo “Psoriasi e artrite psoriasica. Dalla patogenesi alla terapia”. L’incontro verrà introdotto da Pietro Quaglino, professore associato di Dermatologia all'università di Torino, ed Enrico Fusaro, primario di Reumatologia alla Città della Salute di Torino. Entrambi sono soci dell’Accademia di Medicina. I relatori saranno Paolo Dapavo, Dirigente medico Sc Dermatologia, Città della Salute di Torino e responsabile Rete Piemontese Psoriasi, e Luisa Brussino, Direttore Ssddu Immunologia, Allergologia, Ospedale Mauriziano, Torino.

Il professor Quaglino rileva come la psoriasi sia una patologia cronica invalidante molto frequente che può essere associata a un significativo rischio di coinvolgimento articolare e a varie comorbidità tra cui quelle cardio-vascolari, metaboliche e immunologiche. Negli ultimi anni, un sempre maggiore comprensione dei meccanismi patogenetici ha portato allo sviluppo di terapie biologiche innovative che hanno migliorato le nostre potenzialità di gestione nei pazienti con malattia cutanea estesa e/o coinvolgimento articolare. La gestione attuale del paziente con psoriasi è basata su una stretta collaborazione multidisciplinare tra i vari specialisti coinvolti.

Il dottor Fusaro sottolinea come l'artrite psoriasica sia una patologia che può colpire anche più del 30% delle persone affette da psoriasi. Si tratta di una malattia eterogenea con più quadri clinici: una forma poliarticolare, forme oligo-articolari o monoarticolari, la forma assiale, la dattilite e l'entesite. L'obiettivo principale è prevenire l'eventuale danno articolare permanente per cui è necessaria una diagnosi precoce. Nuovi farmaci sono in grado di interagire riducendo l'infiammazione e quindi i sintomi e la progressione del danno. Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), previa prenotazione da effettuare via mail all’indirizzo accademia.medicina@unito.it e dietro presentazione del Green Pass, sia collegandosi da remoto al sito Internet dell'Accademia di Medicina di Torino.