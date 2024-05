Proiezione gratuita del film "La lettera: un messaggio per la terra"

Sabato 25 Maggio, in occasione della celebrazione dei Martiri della Carità, Cadis International è a Pescara per la visione del film ispirato all'Enciclica di Papa Francesco "Laudato Si'". Sarà un viaggio per accogliere il grido della nostra casa comune attraverso le voci dei rappresentanti della terra. L'appuntamento è alle ore 17 al Santuario del Sacro Cuore Immacolato della B.V. Maria.