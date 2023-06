Pupo e L'abruzzese fuori sede tra le star del calendario di Scafestate

L'assessore del Comune di Scafa Dina D'Alfonso ripropone anche quest'anno "Scafestate". Tante manifestazioni culturali e non, in programma tra luglio e settembre. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Si tratta della seconda edizione con l'amministrazione guidata dal sindaco Giordano Di Fiore. Ingresso libero.

Programma

Luglio

1 La Corrida ore 21 piazza Matteotti

2 Liscio e balli di gruppo ore 21 Contrada Cesare

4 proiezione "Il gatto con gli stivali" ore 21 Villabianca

7 coro Sa'Mmalindine ore 21 piazza Matteotti

8 balli folkloristici ore 21 piazza Matteotti

14 La piazza delle meraviglie, il mago Ares (animazione per bambini) ore 21 piazza Matteotti

14-15 Giornata dei giovani piazza Matteotti

15 festa circolo pensionati dalle ore 16 piazza Matteotti

15 presentazione del libro "L'abruzzese fuori sede" con Gino Bucci - ore 18.30, parco Lavino

16 Ensemble 900 in concerto ore 21 Villabianca

16 Il cantiere della lana con I briganti della maiella ore 9.30-23 Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green

21 Schiuma party ore 21 piazza Matteotti

22 Carnevale estivo ore 20 corso I Maggio

23 Memorial Mirco Martelli ore 8-20 parco Lavino - Geav - ore 21 piazza Rosario Di Paolo, Decontra - karaoke

23 Il cantiere rock - gruppo musicale Rock in Riot ore 16 Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green

27 Evento Wombat "Sotto lo stesso cielo" ore 21 piazza Matteotti

28 Ensemble 900 in concerto ore 21 chiesa Sant'Antonio e Santa Maria Goretti, Decontra

29 Pupo in concerto ore 21,30 piazzale Villa Bianca

30 Liscio e balli di gruppo ore 21 Colle Pento

Agosto

4 "Favolando", spettacolo per bambini e non... ore 21 piazza Matteotti

4 Echi d'Abruzzo e radici del mondo in musica dalle ore 16 Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green

5 Notte Rosa ore 21 corso I Maggio - Tratti Rosa

6 teatro dialettale "Me sann frecat lu porc" ore 21 piazza Matteotti

10 Memorial Carlo e Rocco ore 8-20, parco Lavino - Geav

11 Moda sotto le stelle ore 21 piazza Rosario Di Paolo, Decontra

12 canti folkloristici "I briganti della Maiella" ore 21 piazza Matteotti

14 Miss Adriatico ore 21 parco Lavino

14-15 Festa Ambiente ore 8-20, parco Lavino - Geav

16 raduno moto d'epoca ore 9.30, Decontra

16 Festa di San Rocco - comitato feste Decontra

18 teatro dialettale "Me sann frecat lu porc" ore 21 piazza Rosario Di Paolo, Decontra

18 Artisti in natura dalle ore 10 Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green

19 Il concorso di poesia dialettale ore 21, piazza Matteotti

20 Liscio e balli di gruppo ore 21 Piana Puccia

25 Notte Bianca ore 21 corso I Maggio Proloco

26-27-28 feste patronali San Rocco - Madonna del Carmelo - Proloco

Settembre

1-2-3 Festival del Cinema ore 20,30 - ex Convento delle Clarisse

16 Il cantiere della lana ore 9,30-18 spettacolo "I miei racconti sulla Maiella" - Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green

17 Il cantiere della lana dalle ore 9.30 - Vecchio Mulino, parco Lavino - Globuli Green