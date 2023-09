Al via la XXIV edizione della Rassegna Editoria Abruzzese: il programma

Si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre la XXIV edizione della Rassegna Editoria Abruzzese, kermesse letteraria che vede protagonisti gli editori dell’Associazione Editori Abruzzesi. A presentare le loro ultime novità editoriali saranno i numerosi autori che scelgono annualmente l’editoria locale. L’appuntamento è al Circolo Aternino di Pescara, ogni giorno dalle 16 alle 20. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Pescara -assessorato alla cultura e dalla Fondazione Pescarabruzzo.

La presidente Elena Costa, sempre in prima linea per la promozione culturale e letteraria della nostra regione, anche per questa edizione ha organizzato al meglio la Rassegna dell’Editoria Abruzzese. In questi giorni presenzierà al 4° forum nazionale sull’editoria regionale “Tutti i libri del mondo” dove all’interno del “workshop operativo”, insieme agli altri presidenti regionali di categoria, avrà modo di esporre idee e sviluppare nuovi progetti.

Programma

Sabato 23 settembre

ore 16 Solfanelli Edizioni - novità editoriali

ore 16,20 Tabula Fati - Mara Motta con Florena Iavarone

ore 16,40 Costa Edizioni - Sonia Zincani “Musica tra salvezza e bellezza”

0re 17 Periodico Logos Cultura - interverranno Daniela Quieti e Vittorina Castellano

ore 17,20 Ianieri Edizioni - Rolando Borgia “Mai di nessuno”

ore 17,40 Ianieri Edizioni - Giuliana Colella “Come una farfalla”

ore 18 Solfanelli Edizioni - Rosa Romano con Antonietta Florio

ore 18,20 Costa Edizioni - Lina Fornarola “Adelina. Storia di una donna nata nel 1899".

ore 18,40 Tabula ?Fati - Gotico Abruzzese con Antonietta Florio

ore 19 Menabò Edizioni - Romano Canosa "Storia di una grande paura" presenta Isabella Colonnello

ore 19,20 Costa Edizioni - Sandra De Felice “Sfumature di cielo”

ore 19,40 Menabò - Maria Rosaria Tieri e Nino Tieri “Erbe spontanee mangerecce e fitoalimurgiche”.

Domenica 24 settembre

ore 16 Costa Edizioni - AA.VV. “Tra cielo e mare” Antologia di poesia e narrativa.

ore 16,40 Costa Edizioni - Pino Costa “Li Rustelle”. Storia degli arrosticini d’Abruzzo

ore 17 Drakon Edizioni - Francesco Di Rocco “Fiume verde” - Patrizia Splendiani “Omeion, le 4 energie dell'indipendenza”

ore 18 Tabula Fati - Sandro De Nobile con Antonietta Florio

ore 18,20 Ta?bula Fati - novità editoriali

ore 18,40 Psiconline Edizioni - Ellery Latorre “La canzone che cura. Come aiutare con le canzoni”

ore 19 Solfanelli Edizioni - Manola Di Tullio con Anna Maria Pierdomenico

ore 19,20 Meta Edizioni - Luigi Perfetti “Diario del tamburino di valle d’oro”, ospite Aldo Giacomo Colantuono - Michele Tanno “Tu non sei mio padre”, presenta Lino Olivastri