Alla parrocchia di Sant’Antonio il ciclo di incontri “Preghiere di San Francesco”

Alla parrocchia di Sant’Antonio si terrà un ciclo d’incontri dal titolo “Preghiere di San Francesco”. Si parte venerdì 4 novembre per terminare il 7 luglio 2023, sempre dalle ore 20,45. “L’intenzione di questi incontri - dice il parroco, Padre Alfonso Di Francesco - è di guardare a San Francesco d’Assisi nella sua interiorità e nella sua vita spirituale, affinché il Santo sia per tutti noi “guida” e “Maestro”, per una verifica della nostra vita interiore, e ci inviti alla sua “sequela” o “imitazione” per quanto riguarda la relazione ed il suo rapporto con Dio”.

“La vita spirituale - continua Padre Alfonso Di Francesco - è la base di ogni vita cristiana ben riuscita, che diventa il cuore della “Santità”. Questi momenti d’incontro rappresentano, senz’altro, un’apertura della Famiglia francescana (del Primo, del Secondo e del Terz’Ordine), verso tutti coloro che vogliano ascoltare cosa San Francesco vuole dire ancora oggi, ad ognuno di noi, nessuno escluso. Non sono vere e proprie conferenze che vanno a nutrire solo il cuore e la mente, comunque importanti, ma tali incontri vanno collocati in un contesto di “preghiera”, spurgata da certa intellettualizzazione sull’argomento”.

Un percorso voluto dai frati francescani della parrocchia di Sant’Antonio e concordato con l’Ordine Francescano Secolare, che hanno deciso insieme gli argomenti e le preghiere da proporre agli interessati. Il primo appuntamento, venerdì 4 novembre, sarà un momento di riflessione e preghiera a cura di padre Alfonso Di Francesco sul tema “Davanti al Crocifisso di San Damiano”.