Si accendono le Feste a Catignano con “Luci di... Natale” e solidarietà

Il Comune di Catignano celebra le Feste con “Luci di... Natale”, che proseguirà nel nome della solidarietà fino al 5 gennaio 2022 grazie a “Doni sospesi” con cui è possibile raccogliere alimenti, giochi, libri, materiale didattico, accessori e non solo per aiutare le famiglie in difficoltà residenti nel Comune.

Domenica 19 dicembre alle ore 18.15 nell'auditorium comunale ci sarà il Salotto Letterario firmato Masciulli Edizioni, che con “Leggendo Emozioni” gioca in casa, essendo appunto l'editore Alessio Masciulli originario di Catignano. Tra gli autori ci saranno Beatrice Tauro, Marida De Vita, Mizar Mahira Specchio, Silvia Elena Di Donato, Tiziana Iozzi, Rosa Pierro, Serena Giampietro e Danielaide, Luca Pompei.

Il 22 dicembre alle ore 18.15 toccherà invece a “Le Stelle di Natale”, spettacolo di danza a cura della professoressa Antonella Mucci, sempre nell'auditorium comunale, mentre il 23 dicembre alle ore 18.30 in piazza Marconi ci sarà l'esposizione per “Presepi in Luce”, con stand gastronomici curato dalla Pro Loco e dall’Azione Cattolica di Catignano.

Per il 28 dicembre si invitano tutti a riscoprire il piacere di scrivere una lettera senza limiti età grazie alla proposta dell’associazione culturale musicale e di ricerca artistica Mousichè con “Caro Babbo Natale”, idea impreziosita dalla partecipazione delle farfalline dell'Asd IngArt, ginnastica ritmica, alle ore 18.15 nell'auditorium comunale, dove il 6 gennaio 2022 alle ore 18.15 chiuderà il cartellone l'appuntamento “Befana in concerto” con l’orchestra giovanile Amadeus e il coro giovanile “Vocincoro e piccoli cantori” diretti rispettivamente dai Maestri Filippo Piagnani e Annalisa Cialini.