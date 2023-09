A ottobre torna il mese dell'affido e dell'accoglienza: il programma

A ottobre tornerà anche quest'anno il mese dell’affido e dell’accoglienza, giunto alla sua 7a edizione. La rassegna prenderà il via sabato 30 settembre alle ore 17.30 con il concerto di inaugurazione “La Nota Dominante”: in scena, all’auditorium Cerulli, il pianista Marcelo Cesena. L'appuntamento, a cura dell’associazione “Famiglie per l’Accoglienza”, sarà anche l’occasione per presentare la mostra “Non come ma quello. La Sorpresa della Gratuità”, che verrà inaugurata domenica 1° ottobre alle ore 16 nella Sala Flaiano dell’Aurum e sarà allestita dal 2 al 5 ottobre con creazioni di maestri di diverse arti (scultura, pittura, fotografia, musica) che hanno realizzato opere sui temi dell’accoglienza e dell’incontro. All’interno dell'esposizione troveranno spazio le opere realizzate ad hoc dai ragazzi della classe V F del liceo artistico Mibe – Arti Figurative.

Sabato 7 ottobre nel parco Sabucchi si svolgerà la “Festa delle Famiglie” dedicata a grandi e piccini; in caso di maltempo l’evento si sposterà nel teatro Gianni Cordova. Si proseguiranno poi con l’incontro-testimonianza “L’Essere Figli nell’affido familiare” il 13 ottobre al liceo scientifico Galilei. Saranno inoltre realizzati laboratori di lettura ludico-ricreativi, rivolti ai bambini dai 6 in su, tra la ludoteca Thomas Dezi, la biblioteca regionale D’Annunzio e la biblioteca regionale Di Giampaolo. All’interno di questa sessione si segnala il laboratorio esperienziale “Aladino, storia di una genitorialità imperfetta” che è previsto il 14 ottobre al Centro Polivalente Britti.

Nella serata del 16 ottobre alle ore 18 il Centro Servizi Famiglie ospiterà la proiezione del film “The Quiet Girl” a cura del Consultorio familiare Ucipem. Da segnalare altresì lo spettacolo di animazione “Athena, il viaggio di una cucciola coraggiosa”, di e con Maria Elena Comperti, in scena sabato 21 ottobre alle ore 17 nella parrocchia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (via Vespucci). Nel pomeriggio del 28 ottobre il tema dell’affido verrà affrontato nella tavola rotonda “Famiglia e Affido: Missione Possibile” alla parrocchia San Marco Evangelista.

Gli appuntamenti in sala consiliare

Le attività del mese dell’Affido e dell’Accoglienza 2023 si svolgeranno pure nella sala consiliare del Comune di Pescara: “Narrazione di storie di affidamento – Vite che si incrociano e si legano: la parola ai protagonisti” il 21 ottobre alle ore 9.30 con il dottor Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta esperto in tutele dei minori, affido e adozione; “Sos psicologa: Le famiglie con figli chiedono e la dottoressa Annalisa Di Luca risponde” il 27 ottobre alle ore 18 conj Annalisa Di Luca, psicoterapeuta, psicotraumatologa, formatrice sul trauma anche in età evolutiva, presidente dell’associazione Aisted; “Gaming, social e salute mentale” il 28 ottobre alle ore 10 incontro-dibattito a cura dell’associazione “Stella del Mare”, condotto dal professor Lorenzo Bassani, neuropsichiatra infantile, responsabile ambulatorio e reparto di psichiatria dell’età evolutiva di Merano.

L’evento clou del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza sarà il concerto conclusivo che avrà inizio sabato 28 ottobre alle ore 18.30 in sala consiliare. Protagonisti del concerto, diretto dal maestro Manfredo Di Crescenzo, saranno i giovani musicisti dell’Orchestra Sociale Giovanile Abruzzese, fomrati attraverso il modello didattico-musicale “Sistema Abreu”. Al termine di questo ricco programma partirà il corso di informazione/formazione sull’Affido e Affiancamento Familiare che si terrà nel mese di novembre presso il Centro Servizi Famiglie.

Sulpizio: "Eventi di altissimo livello"

Il vicesindaco Adelchi Sulpizio ha affermato che "ormai non ci può essere mese di ottobre senza "Mese per l'Affido". Questa esperienza è diventata talmente importante che anche altre città lo hanno capito e cercano di riproporla. Noi non abbiamo mai avuto il dubbio se farlo o non farlo perché i risultati ci sono sempre stati. Continuando così, saranno sempre di più le famiglie che si avvicineranno. Avremo tanti eventi, tutti di altissimo livello: si partirà il 30 settembre e si chiuderà il 28 ottobre. Sono contento che anche quest'anno sia stato stilato un programma che darà sicuramente grossi benefici".

Francesca Rasetta, funzionaria della Regione Abruzzo, ha puntualizzato che "solo il Comune di Pescara si è dotato di uno strumento apposito per questo tipo di servizi, dimostrandosi in tal senso all'avanguardia. Noi auspichiamo che ci sia un'omogeneità di servizi per tutto il territorio regionale". La sinergia in questo ambito è fondamentale, anche perché, come ribadito in sede di presentazione, "il peso diviso tra tutti diventa piuma".

Al riguardo si è detto d'accordo il sindaco Carlo Masci: "In questo momento storico ci sono sempre più persone che chiedono aiuto e, attraverso le associazioni che collaborano con il Comune, le risposte ci sono. C'è tutto un mondo che gira attorno alla solidarietà. Oggi abbiamo 13.300 persone che si rivolgono ai servizi sociali del Comune. La nostra società ha una grande forza di solidarietà che supera qualsiasi polemica strumentale. Qui c'è gente che mette a disposizione il proprio cuore per fare del bene agli altri, e il Comune fa la sua parte".