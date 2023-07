Zeman e Marcello Veneziani a Montesilvano per il festival "Oltre Le Parole" 2023

Tutto pronto a Montesilvano per il festival "Oltre Le Parole" 2023, tra letteratura, musica e cultura, in programma dal 14 al 16 luglio in Largo Venezuela. Direttore artistico è Marcello Nicodemo. La rassegna, giunta alla terza edizione, è dedicata alla presentazione di libri, con prestigiosi autori, di spettacoli musicali e teatrali e con una mostra di pittura. Tutte le serate saranno presentate da Grazia Di Dio.

Si parte venerdì 14 luglio alle 19.30 con “Donne in politica” (ed. Franco Angeli) della giornalista Alessandra Portinari che, alla presenza del professore di sociologia politica dell’università D’Annunzio, Antonello Canzano, ripercorrerà la storia dei diritti femminili, partendo dal movimento delle suffragette, illustrando le donne della costituente fino ai movimenti femminili con ricerche e interviste a donne del nostro secolo. L’intervista è stata affidata alla giornalista Cinzia Cordesco. A seguire alle 21.15 la scrittrice Silvia Dai Prà con “I giudizi sospesi” (ed. Mondadori), intervistata da Marco Tabelione, presenta il suo romanzo sugli equilibri familiari minati dall’arrivo di un fidanzato.

Alle 22.30 l’inviato di guerra Fausto Biloslavo parlerà del suo libro “Ucraina” (ed. Signs Books). Il giornalista verrà intervistato dal consigliere comunale e libraio Marco Forconi. Sabato 15 giugno alle 19,30 toccherà a Zdenek Zeman (foto) con la sua filosofia del calcio nel libro “La bellezza non ha prezzo” (ed. Rizzoli). Alle 21.15, per la gioia degli amanti dei gialli, Valerio Varesi, intervistato dallo scrittore e traduttore Giancarlo Giuliani, per il romanzo “L’affittacamere” (ed. Mondadori). Alle 22.30 toccherà al saggista e filosofo Marcello Veneziani, per il suo saggio “Scontenti” (ed. Marsilio). La scontentezza è il male oscuro della vita presente. Veneziani dice che c’è stata l’epoca dei rivoluzionari, dei ribelli, ma quella che stiamo vivendo è l’età degli scontenti, che non sono minoranze bellicose, ma maggioranze insoddisfatte.

Domenica 16 luglio alle 19.30 arriverà Gino Bucci, che con la sua pagina 'L’Abruzzese fuori sede' ha conquistato 200mila fan. Sarà una serata godibile insieme all’attrice Tiziana Di Tonno. Alle 21.15 Cristina Dell’Acqua nella “La Formula di Socrate” (ed. Mondadori), intervistata da Virginia D’Anselmo, racconterà il viaggio nel mondo greco, per imparare a sentire socraticamente il pensiero di quest’uomo straordinario, che nella vita non ha mai smesso di insegnare. Alle 22.30 chiuderà la rassegna Luigi Leonardi, per presentare “La paura non perdona” (ed. Marsilio). Intervistato da Graziano Fabrizi del Premio Nazionale Paolo Borsellino, il testimone di giustizia ripercorrerà la sua storia alla ricerca della verità in uno dei libri più belli sul tema della denuncia alla camorra degli ultimi anni. Il sindaco De Martinis gli conferirà un premio.

Gli eventi saranno intervallati da due band: la Pino Ruggieri Swing Trio e Turn Around Jazz Trio con Simona Capozucco e i fratelli Trabucco. Spazio anche all’arte con l’esposizione di vari artisti curata da Stefy Ponzi. Saranno presenti attori come Tiziana Di Tonno, Mario Massarotti e gli allievi della Scuola civica di teatro che leggeranno nelle tre serate i brani dei libri.