Tanti eventi nell'estate spoltorese: il programma completo

Sarà un’estate 2023 particolarmente ricca di iniziative, a Spoltore e nelle sue frazioni, già partita con gli eventi del San Giovanni di giugno e i due appuntamenti con il Medioevo. I prossimi appuntamenti, previsti in tutti i borghi del territorio, partiranno dalla festa patronale di San Camillo a Villa Raspa, in programma dal 13 al 16 luglio, per arrivare fino al tradizionale appuntamento con la festa della Madonna del Popolo prevista dal 1° al 4 settembre.

Nel mezzo spicca naturalmente lo Spoltore Ensemble, che dal 12 al 16 agosto porterà come ogni anno nomi di spicco assoluto nella nostra città, che saranno annunciati a breve. Il 26 e 27 agosto sarà in programma la festa patronale anche a Santa Teresa, mentre per 6 venerdì tutte le frazioni saranno coinvolte in “Cinema sotto le stelle”, giunto alla seconda edizione.

A Caprara la Pro Loco organizza dal 20 al 23 luglio il Meco Festival al parco Villa Acerbo: il 22 e il 23 sono previste iniziative anche nel capoluogo, con lo spettacolo itinerante dell’associazione Ventonotturno e il raduno di auto d’epoca a cura della Cast Teramo. Sempre nel centro storico, domenica 30 luglio andrà in scena la festa Unpli, e mercoledì 9 agosto l’evento ‘Note sotto le stelle’ a cura della Pro Loco Terra dei 5 Borghi Aps.

Il programma estivo sarà chiuso dai due concerti in programma nella parrocchia di San Panfilo, mercoledì 30 agosto e venerdì 8 settembre. Lo Spoltore Ensemble sarà certamente l’evento di punta della stagione estiva, con un cartellone ricco di eventi di altissimo livello qualitativo sotto la direzione artistica del maestro Giuliano Mazzoccante. Spoltore, con tutti i suoi borghi, offrirà gradevoli serate estive connotando ogni frazione con momenti musicali, artistici e cinematografici.