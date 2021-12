Sposarsi a Città Sant’Angelo, ecco il progetto turistico “Matrimonio nel Borgo”

Venerdì 17 dicembre, a Città Sant’Angelo, sarà presentato ufficialmente il progetto turistico “Matrimonio nel Borgo di Città Sant’Angelo” promosso dal Comune angolano. L'evento è dedicato a esplorare la tematica del turismo nostrano, che si chiama anche "Destination Wedding" e corrisponde al turismo legato ai matrimoni delle coppie straniere che scelgono l'Italia per il fatidico Sì. Il borgo di Città Sant'Angelo ha come obiettivo quello di ideare e valorizzare un prodotto turistico denominato Matrimonio nel Borgo, al fine di renderlo un'occasione di sviluppo economico, culturale, turistico e di internazionalizzazione per le strutture ed operatori del paese e del territorio abruzzese.

L’iniziativa rientrerà nel progetto europeo, promosso dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia, SuSTown che ha come obiettivo quello di studiare e implementare una metodologia che sia di supporto alle pubbliche amministrazioni dei piccoli centri del Mediterraneo a grande vocazione turistica e in particolare i Borghi. L'incontro sarà un'occasione per meglio conoscere questo fenomeno, illustrare e condividere il potenziale che la Wedding Destination può attrarre sul nostro territorio, dove il recupero delle tradizione nuziali diventano valore attrattivo per il turismo di ritorno.

Tra i relatori, oltre al sindaco Matteo Perazzetti, ci saranno Lucia Travaglini – vice sindaco e assessore al turismo di Città Sant’Angelo, Daniele D’Amario, assessore regionale al turismo, Federico Mollicone - VII Commissione parlamentare Cultura, Scienza, Istruzione, Serena Ranieri, presidente Federmep Wedding Destination, Angelo Garini, wedding planner e codirettore del centro studi di Federmep, Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia, Antonio Di Marco, delegato per l’Abruzzo e il Molise dei Borghi più belli d’Italia, Francesco Stoppa, presidente del Centro di Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il Turismo, e Francesca Schunck, presidente dell'associazione culturale Wedding Bureau.