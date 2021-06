Progetto Rete Ceet, appuntamenti gratuiti per aiutare bambini e famiglie nel contrasto alla povertà educativa

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie collegati al progetto Rete Ceet - Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio, di cui Arci è capofila, un’iniziativa selezionata da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo del progetto, attivo in 11 regioni italiane tra cui l’Abruzzo, con 46 partner coinvolti tra circoli e comitati territoriali di Arci, poli culturali (tra questi il Museo del vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi) e scuole, è quello di valorizzare e implementare il lavoro svolto quotidianamente da decine di circoli Arci nel contrasto alla povertà educativa di minori e famiglie, all’interno di una comunità educante composta dagli abitanti delle zone coinvolte, dalle scuole, dalla rete delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva e dalle istituzioni locali.

A partire dal 24 giugno, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 nel Circolo Arci Atelier 010, sono previsti gli incontri del laboratorio di alfabetizzazione emotiva “L'Astuccio delle Emozioni”, condotto dalla psicologa Chiara Maddalena. Otto lezioni da un’ora e mezza ciascuna, rivolte ad un massimo di dieci bambini tra gli 8 e gli 11 anni, che si pongono gli obiettivi di insegnare a conoscere e gestire le emozioni, favorire l'arricchimento del vocabolario emotivo, mostrare la differenza tra pensieri positivi e pensieri negativi. Dal 22 giugno parte invece il laboratorio di musicoterapia e scuola di flauto “Musica musica”, con 11 incontri il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18,30.

Al via anche, da lunedì 21 giugno, il doposcuola per le materie umanistiche e scientifiche (nei Circoli Arci Atelier 010 e Futuro Imperfetto, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19) e il corso di italiano L2 per bambini stranieri (nel Circolo Arci Atelier 010, il giovedì dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19, e al Circolo Arci Futuro Imperfetto, il martedì dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19). In programma anche la visita alla Fattoria Didattica e al Parco Avventura di Martinsicuro domenica 29 agosto, con pranzo sociale e attività rivolte a bambini e famiglie, e una serie di laboratori che prepareranno i ragazzi agli eventi organizzati dall’Ente Manifestazioni Pescaresi a cui potranno successivamente assistere (Funambolika, Pescara Jazz, Palla al Centro). Tutte le attività sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e sono gratuite. Per info e iscrizioni: 351/6452277 o 085/2059771.