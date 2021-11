Al via il progetto “Pietra dell’IntegrAzione” nel nome dell'inclusione, presentazione a Lettomanoppello 

Il progetto “Pietra dell’IntegrAzione” verrà presentato ufficialmente sabato 13 novembre a Lettomanoppello. Per partecipare all'appuntamento sarà necessario il Green Pass. Per informazioni è possibile scrivere a pietraintegrazione@gmail.com o contattare la pagina Facebook “Pietra dell’IntegrAzione”.

È la Proloco “Tholos di Lettomanoppello” a essere stata scelta per la realizzazione di tale attività. Scopo del progetto è l’attivazione di laboratori in cui gli scultori insegneranno tecniche di lavorazione e costruzione di vasi in pietra e dei periti agrari e botanici terranno le attività di semina. I laboratori sono rivolti principalmente alle persone con fragilità.