"Un progetto formativo per la salute del pianeta", incontro di Italia Nostra

Lunedì 12 aprile si terrà una videoconferenza con Giovanni Damiani (foto), Michele Manigrasso e Massimo Palladini. Relatore sarà il professor Matteo Di Venosa, docente del dipartimento di architettura di Pescara e presidente del corso di laurea in scienze dell'habitat sostenibile. Sarà possibile seguire l'incontro sul canale YouTube di Italia Nostra.

L'università di Pescara, dipartimento di architettura, ha individuato in Italia Nostra la tribuna da cui annunciare e presentare la nascita di un nuovo corso di laurea sull'habitat sostenibile:

"La cosa non può che interessarci - dice Italia Nostra in una nota - per cui, giacché ci è stato chiesto di discuterne l'impostazione, lo faremo con spirito critico basato sulla nostra pratica pluridecennale".