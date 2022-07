Anche senza fuochi d'artificio è sempre la festa di Sant'Andrea [FOTO]

Anche senza fuochi d'artificio, che quest'anno non si terranno per un problema tecnico, è sempre la festa di Sant'Andrea. Lo sanno bene le migliaia di persone che questa mattina (31 luglio) hanno assistito alla tradizionale processione in mare con la statua del santo. Il tutto accompagnato come sempre dal suono delle sirene e dal consueto lancio della corona nell'acqua per ricordare i caduti in mare.

È stato commemorato anche questa volta Mimmo Grosso, storico rappresentante della marineria che ci ha lasciato nel 2020. Tra le autorità erano presenti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Domani sera il gran finale con il concerto dei Dik Dik all'arena del mare (Madonnina del porto).