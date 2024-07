Principi in catene: visita-evento all’abbazia di San Clemente a Casauria

Si terrà nella giornata di sabato 13 luglio la visita-evento “Principi in catene” nell’abbazia di San Clemente a Casauria. Sarà un’esperienza immersiva, che coinvolgerà i visitatori in una duplice modalità.

Un percorso guidato consentirà di scoprire le tante storie legate all’abbazia e di conoscere i personaggi che si sono avvicendati nel tempo. Subito dopo prenderà il via uno spettacolo teatrale che si muoverà nel suggestivo giardino intorno al monumento.

Gli attori di Indaco Teatrogiovani, con la regia di Federica Vicino, si mescoleranno al pubblico per raccontare affascinanti e misteriose storie in bilico tra leggenda e realtà, tutte ambientate nel Medioevo.

L’evento è’ proposto dalla RT musA Connessioni per la Cultura -concessionaria dei servizi educativi e culturali in vari siti della Direzione Regionale Musei Abruzzo- con l’obiettivo di far conoscere sempre più il patrimonio culturale della nostra regione. Lo spettacolo, pensato nella forma del Teatro site-specific, è realizzato dalla compagnia Indaco Teatro di Pescara, in collaborazione con Officine Solidali Teatro Aps.

Prenotazione obbligatoria al 3485414627. Costo Euro 8; gratuito fino a 12 anni.