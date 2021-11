Alla parrocchia di San Luigi Gonzaga si presenta "Sintème" di Monsignor Giuseppe Di Falco

Sabato 27 novembre alle ore 19, nella parrocchia di San Luigi Gonzaga, ci sarà la presentazione della silloge poetica "Sintème", florilegio di versi in vernacolo (Tabula fati), di Monsignor Giuseppe Di Falco. Relatori saranno Maurizio Teodoro e Nicolino De Pasquale.

Monsignor Giuseppe Di Falco, Vescovo cattolico, considera la poesia come un tempio di accoglienza per tutti e tutto, fino alla sublimità della preghiera. Egli trova, nella spontaneità della parlata in vernacolo, i frutti della sua esistenza e scava nei segreti dell’anima. La sua conoscenza biblica, attraverso gli studi e la fede, crea, spesso, nella sua poesia, una vera e propria preghiera e una delicatissima lirica.

Così, tra l’altro, il poeta guarda alla umanità in cammino e alle sue cose più suggestive, in cui la lirica poetica sembra materializzarsi. Il titolo dell’opera, "Sintème", è l’invito del poeta all’ascolto, di cui, forse, la nostra società ha perso il senso. Ingresso libero.