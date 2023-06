All’arboreto di Santa Maria Arabona si presenta la "Piccola antologia della rondine"

L’arboreto “Giancarlo Cipressi” di Santa Maria Arabona, a Manoppello, sabato 3 giugno alle 17,30 ospiterà la presentazione del libro "Piccola antologia della rondine" (BastogiLibri), alla presenza della sua curatrice, la giornalista e scrittrice Maria Stella Rossi. Fresco di stampa, alla sua prima presentazione pubblica, il libro raccoglie contributi di scrittori, poeti, ambientalisti e artisti uniti “nel segno della rondine”. Il ricavato delle vendite andrà alla Lipu, storica associazione attiva in difesa degli uccelli e dell'ambiente.

Promossa nell'ambito di Appuntamento in giardino, grande festa di tutti i giardini italiani voluta per il quinto anno consecutivo dall'Apgi (Associazione Giardini e Parchi d'Italia), la presentazione ha lo scopo di invitare il grande pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini di tutte le regioni d'Italia, sia quelli famosi, regolarmente aperti, sia quelli meno noti, normalmente non visitabili, come appunto è l’arboreto “Giancarlo Cipressi”.

Per i bambini, sempre alle 17.30, il programma prevede un laboratorio dal titolo “Conosciamo meglio le rondini”, a cura della delegata Lipu L'Aquila Anna Narciso. Alle 18,30, per chi lo desidera, visita guidata dell'arboreto. All'evento partecipano anche Massimo Luciani, direttore Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) Abruzzo, e Maurizio Varriano, presidente del Parco Letterario del Molise “Francesco Jovine”. L’ingresso è libero. Informazioni al numero 338.3276769 e all'indirizzo e-mail arboretocipressi@gmail.com.