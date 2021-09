Venerdì 24 settembre è in programma la presentazione di "Pescara - riscoprire la città scomparsa" (Riccardo Condò Editore), volume curato da Massimo Palladini, presidente della sezione Italia Nostra "Gorgoni" di Pescara. Interverranno Domenico Valente, presidente del Consiglio delle sezioni di Italia Nostra Abruzzo, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Angelo D'Alonzo, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara, Lorenzo Pignatti, direttore del dipartimento di Architettura UdA Chieti-Pescara, e Rosina Quaranta, direttrice editoriale di Riccardo Condò Editore.

Relazioni di Pierluigi Dall'Aglio, archeologo dell'università di Bologna, Adriano Ghisetti Giavarina, professore ordinario di Storia dell'Architettura UdA Chieti-Pescara, e Massimo Palladini. Per partecipare all'evento in presenza è obbligatoria la prenotazione (che verrà raccolta cronologicamente fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid) da far pervenire a pescara@italianostra.org.

Per chi non avesse modo di partecipare in presenza all'evento, si informa che lo stesso potrà essere seguito (sia in diretta che registrato) sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Italia Nostra Pescara.

