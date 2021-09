Simone Di Plinio presenta il libro di poesie "Tempeste di candore"

Venerdì 17 settembre alle 18,30 nella libreria Ubik sarà presentato il libro di poesie dello scrittore pescarese Simone Di Plinio “Tempeste di candore - Poesie sconce multidimensionali”, pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo. Oltre all’autore, parteciperanno all’incontro anche lo scrittore Massimo Pamio e lo scrittore e musicista Simone Di Girolamo. La presentazione sarà accompagnata da un’esibizione musicale di Simone Di Plinio (voce, chitarra, cajon) e Marco Nemo (chitarra).



Di Plinio immerge il lettore tra forme, ispirazioni e distribuzioni di probabilità. Le poesie vanno oltre la singola dimensione letteraria. Ogni opera è accompagnata da una rappresentazione grafica che riproduce i concetti presenti all’interno della poesia stessa. Entro i versi, questi concetti si fondono dando origine a distribuzioni di probabilità, contribuendo a creare un’intelaiatura multidimensionale nella quale il lettore può esplorare più chiavi di lettura.



La copertina illustra sia il contenuto testuale che quello grafico delle poesie. Ed è così che le poesie prendono forme umane, come se i due individui fossero due distribuzioni di probabilità supportate da parole che si guardano negli occhi per un secondo, prima di dissolversi per far parte di un universo di versi e di sguardi.

