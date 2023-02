A Spoltore la presentazione del libro "Dai romani ai romeni"

Appuntamento domenica 19 febbraio a Spoltore con la presentazione del libro "Dai romani ai romeni. Elogio della Latinità" di Ioan-Aurel Pop. A parlarne Violeta Popescu, del Centro culturale Italo -Romeno di Milano, Cristian Luca, dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Moderatrice Daniela Fosalau, mediatrice culturale e interprete.

"Dai Romani ai Romeni. Elogio della Latinità (De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate)", di Ioan Aurel Pop, nella traduzione di Ida Garzonio e Violeta Popescu, affronta argomenti legati all’origine del popolo e della lingua romena collocati nell’universo della latinità, affiancandoli alla realtà dei fatti, grazie alle fonti e alle analisi storiografiche. Previsto un interludio musicale del duo Rodolfo D'Orazio e Sandro Tascione. Partecipano per i saluti il sindaco Chiara Trulli e l'assessore alla cultura Roberta Rullo.

Il lavoro si propone di spiegare il problema dell’i­dentità etnica e linguistica dei romeni in un contesto universale per la comprensione del grande pubblico: "Il volume", spiega l'autore, "è stato scritto grazie agli sforzi di decine di generazioni di storici che, sin dal Rinascimento fino a oggi, hanno studiato il destino dei romeni, il loro statuto e il loro ruolo in questa parte del mondo, la loro specificità e la loro lingua". I romeni fanno parte del gruppo dei popoli romanzi e parlano una lingua neolatina: "Sono i discendenti della romanità orientale, e la testimonianza suprema di questo fatto è la loro lingua, di cui fa parte il loro nome, portatrice in sé della memoria di Roma".