A Montesilvano la presentazione del libro “Possesso”

Continua il grande successo di “Possesso”, antologia di autori vari che raccoglie i racconti partecipanti al Premio Letterario “È sempre il 25 novembre. Tutti insieme contro violenze e discriminazioni”, ideato e organizzato dalla consigliera di parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri. Il libro verrà presentato giovedì 19 agosto a Montesilvano nell’ambito degli eventi culturali organizzati dal poeta-scrittore Mario Di Panfilo.

“L’opportunità che mi viene concessa di presentare il libro a Montesilvano - afferma Monica Brandiferri - rappresenta un’ulteriore occasione per parlare di violenza contro le donne, anche alla luce dei tre femminicidi in 24 ore che si sono verificati prima di Ferragosto. Un quadro desolante e agghiacciante che non deve far abbassare la guardia sulla prevenzione e repressione di un fenomeno che si manifesta con sempre maggiore frequenza e ferocia, senza che le misure finora introdotte siano riuscite ad arginare la vergognosa piaga della violenza contro le donne”.

Nel corso della serata sarà presente Anna Capponi, che porterà la sua testimonianza di donna vittima di violenza nei luoghi di lavoro e che ha partecipato al Premio Letterario con un suo racconto. Prenderanno parte alla presentazione anche altri autori dei racconti.