Presentazione online del libro "L'etica è donna" di Nicoletta Iacobacci

Lunedì 20 dicembre alle ore 18.30 andrà in onda in diretta Facebook, sulla pagina della casa editrice Mondo Nuovo, la presentazione del libro “L’etica è donna”, il nuovo saggio di Nicoletta Iacobacci. Parteciperanno l’autrice e lo scrittore e neuroscienziato Simone Di Plinio, mentre ad introdurre sarà Tania Faricelli, responsabile editoriale. Il libro della dottoressa Iacobacci nasce dalla presa di coscienza di quanta poca voce abbiano le donne nella creazione di tecnologie emergenti.

Una lacuna significativa, soprattutto in un periodo storico in cui le intelligenze artificiali e il progresso scientifico e tecnologico, inarrestabile anche in campo bioetico, rendono indispensabile uno sguardo più inclusivo ed empatico. È necessario dunque un “reboot” culturale che fonda insieme le parti migliori di uomini e donne al fine di creare una società più consapevole, guidata da un'etica senza genere. Ovvero, un’etica (anche) al femminile, capace di affrontare con l’intuizione, il buon senso, l’empatia, l’accoglienza, la sensibilità e la collaborazione le nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti.

Nicoletta Iacobacci si occupa di etica e tecnologie emergenti. È professore alla Webster University di Ginevra e alla Jinan University di Guangzhou, Cina ed è membro del comitato esecutivo dell’organizzazione non-profit “Women’s Brain Project”, che mira a sostenere la medicina di genere. È stata producer/reporter per la Rai e per il Tg2 dagli Usa e ha gestito il laboratorio digitale di Rai Corporation, realizzando alla fine del 1993 il primo sito ufficiale della RAI. E’ stata anche Head of Future Media and Strategy alla European Broadcasting Union, ambassador della SingularityUniversity in Svizzera, ha curato numerosi eventi TEDx e ha creato la struttura etica di Hyperloop Transportation Technology.