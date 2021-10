Presentazione del libro “La tutela difficile: patrimonio architettonico e conservazione a Pescara”

Venerdì 8 ottobre a Pescara si presenta il libro “La tutela difficile: patrimonio architettonico e conservazione a Pescara”. Un’occasione per riflettere e dibattere insieme a Maria Piccarreta, Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, lo storico Enzo Fimiani e Margherita Guccione, Direttore del Maxxi Architettura, sull’enorme patrimonio architettonico e in generale artistico del Novecento.

Interverranno Carlo Masci, sindaco di Pescara, Lorenzo Pignatti, direttore del dipartimento di Architettura all'Università d’Annunzio, e Rosaria Mencarelli, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Ingresso gratuito. L'incontro si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

