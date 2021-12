Amantosa, l'antropologa Gandolfi e il linguista Sabatini presentano al Petruzzi il nuovo gioiello

Si chiama "Da Presentosa ad Amantosa - movimento di cuori" l'evento in programma venerdì 17 dicembre al Petruzzi, proseguendo poi nella sala “Favetta” del Museo delle Genti d'Abruzzo con un aperitivo cenato (solo su prenotazione) e una lotteria conclusiva. Informazioni e prenotazioni (solo per l'aperi-cena) al 347/7221123 e 345/2244886. L'ingresso è gratuito, nel rispetto delle normative anti contagio, con mascherina e green pass. Nell'occasione verrà presentato “Amantosa”, l'ultimo gioiello dell'artista del ferro battuto Enrico Donatelli. Interverranno l'antropologa Adriana Gandolfi, presidente dell'Associazione Astra-Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo, il linguista Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, e l'attrice pescarese Franca Minnucci.

"Si tratta di un evento molto particolare - spiega l'antropologa Gandolfi - perché raccoglie un lungo periodo di ricerca sulla creatività artistica abruzzese, non soltanto nel campo dell'oreficeria, arte d'eccellenza della nostra regione con figure che il quotidiano porta a dimenticare, mi viene in mente, ad esempio, l'Amorino scannese che in una rilettura moderna ha riattualizzato un antico monile. Amantosa non è 'come la Presentosa' è un segno diverso, originato da una stessa matrice, ma se ne differenzia nel materiale e nella tecnica, e già questo è importante, nella qualità della lavorazione e nel significato. Facciamo coincidere questa presentazione con il nostro tradizionale appuntamento di auguri natalizi anche per dare un segno di rinascita e rinnovamento a tutto il territorio".