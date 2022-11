All'auditorium Verrotti la presentazione di "Fronte del cuore" di Licio Di Biase

Sabato 26 novembre si terrà la presentazione del volume di Licio Di Biase "Fronte del cuore. L’amore ai tempi delle trincee", romanzo tratto da un epistolario vero, risalente alla prima guerra mondiale, di proprietà del Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina. Ingresso libero. Introduce e conduce Mila Cantagallo. Saluti di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Maria Rita Carota, assessore alla cultura del Comune di Pescara, Antonio Di Loreto, saggista e ricercatore, Massimo Pamio, presidente del Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina.

Dialoga con l’autore Federico Moccia. Letture di Milo Vallone e Federica Vicino. Si consiglia la prenotazione a segreteria.dibiase1@gmail.com - WhatsApp 348/8286229. "Fronte del cuore" è un romanzo storico am- bientato durante la prima guerra mondiale e si articola intorno a una serie di lettere tra un giovane di Pescara, Gabriele de Marinis, e una ragazza di Castellamare, Antonietta Franceschini. I due giovani, innamorati, hanno una relazione epistolare, ed è proprio intorno a circa cento lettere che è costruito il romanzo che si basa anche su vicende, ambientazioni e sensazioni vere, reali.

La storia ruota intorno alla vicenda amorosa del giovane, tra l’altro nipote di Gabriele D’Annunzio in quanto figlio della sorella Anna, e la giovane castellamarese. Ovviamente risaltano le vicende locali e quelle del fronte, nonché gli aspetti legati ai momenti bellici con, in primo piano, Cadorna, Diaz, Badoglio e Gabriele D’Annunzio, zio e padrino di battesimo del protagonista. Le lettere vanno dal luglio 1917 al dicembre del 1919, quando il giovane torna in congedo per vivere finalmente con tranquillità la storia d’amore. Ma non sarà così.