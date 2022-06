"Le fate in nero", al Petruzzi la presentazione del libro di Gino Corcione

Venerdì 24 giugno, alle ore 18.30, l’Auditorium “Leonardo Petruzzi” di Pescara ospiterà la presentazione del libro "Le Fate in Nero" di Gino Corcione. L'incontro sarà accompagnato dalla raccolta di poesie Il mare nel mio mondo del poeta Enrico Camplone. Il regista e scrittore Antonio Di Loreto introdurrà l’autore. Ingresso libero.

La trama

Estate 1985. Kattegat, un tratto di mare sconosciuto ai più dove si fondono le grigie acque del Mare del Nord e del mar Baltico: bassi fondali tra centinaia di scogli e isolotti che danno vita a correnti anomale. Nessuno che non l’abbia provato può immaginare cosa significhi essere sorpresi da una tempesta in quello stretto: il mondo è capovolto e basta un attimo di indecisione per morire. Cinque ricche donne credono di andare in Norvegia per ammirare il sole di mezzanotte. Roma, un attico a Trinità dei Monti e un baule in soffitta: un francobollo con il volto della regina Vittoria si affaccia intatto tra i fogli rosicchiati dal tempo e dai topi.

Esistono al mondo solo altri ventisette esemplari del One Penny delle Mauritius e ciascuno vale cinque miliardi di lire. Un nobile decaduto crede di essere diventato ricco. Napoli, Napoleone Esposito ha finalmente aperto la sua agenzia di investigazioni e ora, unico padrone di se stesso, crede di aver accettato un caso simile ai tanti che ha risolto alle dipendenze della compagnia di assicurazioni Nautica Levante. La vita dei sette personaggi è però poca cosa per gli squali che, silenziosi e letali, si avvicinano in cerchi sempre più stretti creando un vortice di morte. Un’avventura estrema, dal Nord del mondo a Roma e a Napoli, in un incalzare di colpi di scena che travolge il lettore dalla prima all’ultima pagina.