Alla libreria Ubik si presenta "Donna Summer, la voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop"

Arriva in Abruzzo il tour per la presentazione del volume dedicato alla regina della disco e pop music, Donna Summer: venerdì 28 luglio gli autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano presenteranno a Pescara Donna Summer, la voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop, la prima monografia italiana completa sull'argomento, con prefazione di Pete Bellotte, pubblicata da Coniglio Editore. Con loro ci sarà anche Deborah Johnson, la cantante che in autunno debutterà proprio con un musical dedicato alla Disco Queen. A moderare l'incontro sarà Nicoletta Crisante, speaker di Radio Città Pescara.

Assoluta icona pop e prima artista afroamericana ad aver vinto un Grammy nella categoria “rock” (proprio con Hot Stuff), Donna Summer ha rivoluzionato l’idea stessa di musica. A dieci anni dalla sua prematura scomparsa i due autori le rendono un doveroso tributo in un libro elegante, condito da loro interviste inedite alla cantante, retroscena e aneddoti curiosi, con oltre 500 illustrazioni che piaceranno non soltanto ai numerosissimi fan dell’artista, ma anche a coloro che desiderano riscoprire i risvolti di un’epoca ancora attualissima.