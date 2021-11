Si presentano la cartolina e l’annullo filatelico dedicati al Comune di Moscufo

È in programma domenica 28 novembre, in occasione dell’evento “Melodie d’Autunno”, la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al Comune di Moscufo. La cartolina raffigura una veduta aerea di Moscufo, mentre sul timbro è riprodotta la sede comunale (Palazzo Orsini). Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo. All’evento, con accesso regolamentato, parteciperà il sindaco di Moscufo, Claudio De Collibus, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane.

“Esprimo un vivo plauso e ringraziamento a Poste Italiane – commenta il sindaco – per la magnifica iniziativa del servizio temporaneo di Filatelia con cartolina dedicata al nostro paese, nell’ambito del progetto “Piccoli Comuni”, condiviso con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Moscufo ha da sempre uno speciale rapporto con Poste ed intende rafforzarlo, soprattutto in periodo di razionalizzazione, quando non riduzione, di servizi bancari sui territori interni del nostro Abruzzo. La manifestazione di domenica prossima rappresenta una bella opportunità per promuovere una piccola e dinamica comunità locale, che tutela da sempre le sue peculiarità culturali e sociali. Sincera ammirazione, dunque, per questa ottima e subito condivisa iniziativa”.