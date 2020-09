Si presenta "Brigata Maiella, Resistenza e Bella ciao. Combattere cantando la libertà"

Uscito a luglio per la collana “Università” dell’editore Rubbettino, "Brigata Maiella, Resistenza e Bella ciao. Combattere cantando la libertà", a cura di Nicola Mattoscio, è la rilettura più aggiornata delle vicende della formazione di resistenti abruzzesi della Brigata Maiella.

Il libro ne racconta la storia inserendola appieno nell’ambito dell’esperienza resistenziale italiana ed europea del 1943-1945, rendendo conto, senza reticenze né visioni retrospettive, delle sue complessità, dei chiaroscuri, dei tratti salienti, letti non più come limiti, bensì come valori costitutivi, intrinseci ad ogni fenomeno storico di grande rilievo.

Il volume verrà presentato giovedì 24 settembre. Ingresso libero. Coordinerà Maria Teresa Giusti (Università di Chieti-Pescara). Interverranno: