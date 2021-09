Presentazione di "Aquitrinus - 88 bestie che non sono le bestie che ti aspetti" al 16 Civico

Sabato 25 settembre verrà presentato “Aquitrinus", un libro di Marco Taddei illustrato da Denis Riva. Si tratta delle tavole tratte dal libro omonimo edito e prodotto da Le Serpi in Tasca, che ha preso vita grazie dall'attività di crowdfunding avvenuta nel 2020 sulla piattaforma di Produzioni dal Basso. Le 88 creature pensate, inventate e rappresentate in "Aquitrinus" non sono solo animali ma anche vegetali, minerali, invenzioni, situazioni, sensazioni, con un ruolo o una caratterizzazione ben precisa e una storia da raccontare. A Taddei piace descrivere così la sua raccolta:

“Racconti più o meno brevi, poesiole, dialoghi, maledizioni, proverbi, cronache, profezie, avventure in luoghi oscuri, epitaffi, vicende passate, presenti, future, appunti di sogni, testamenti, lettere, telegrammi, graffiti questo è possibile trovare dentro "Aquitrinus", che più che un bestiario di bestie è un bestiario di storie”.

L’opera, che trae ispirazione dai bestiari medievali, rappresenta un limes fangoso, una palude di storie e personaggi frutto della mente e dell'immaginazione degli autori: 88 illustrazioni di Riva e 88 racconti di Taddei il cui tema sono proprio le paludi, le sabbie mobili, gli acquitrini ed è il primo libro del progetto-Instagram “88 Bestie” curato dallo stesso Marco Taddei.

