Il premio “Pianella d’Oro” ai volontari in prima linea per l’emergenza Covid

Il premio di benemerenza “Pianella d’Oro” verrà conferito giovedì 31 dicembre al nucleo di protezione civile e alla croce rossa, realtà che, fin dall’inizio dell’emergenza Covid, sono stati sempre in prima linea. Ai rappresentanti dei due sodalizi verrà consegnato un notebook ciascuno, da utilizzare per le attività che i volontari realizzano nel corso di tutto l’anno. Ecco cosa afferma il sindaco Marinelli:

“Anche quest’anno abbiamo voluto tributare un piccolo ma significativo riconoscimento a coloro che si sono distinti, favorendo la crescita culturale e sociale della nostra città. In questa edizione abbiamo pensato ad un Premio diverso, assegnato non a un singolo cittadino ma a due realtà associative che sono tuttora in prima linea per affrontare tutte le problematiche legate alla crisi pandemica in corso”.