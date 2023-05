Conto alla rovescia per il “Premio Parete” 2023

Conto alla rovescia per la settima edizione del “Premio Parete”, che si terrà lunedì 29 maggio nella caserma della guardia di finanza intitolata al vice brigadiere Ermando Parete, militare del Corpo deportato a Dachau durante il secondo conflitto mondiale e vittima superstite nonché testimone attivo degli orrori della Shoah.

Si inizierà in mattinata con l’incontro sul tema “L’importanza della memoria di Ermando Parete per le nuove generazioni”, che sarà moderato da Lucia Annunziata e vedrà intervenire il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il comandante regionale della Gdf Abruzzo, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” per Abruzzo e Molise Antonio Di Marco e il giornalista Donato Parete, figlio di Ermando e fondatore del Premio Parete.

L’incontro sarà rivolto alle rappresentanze delle scolaresche del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Pescara. Al termine, sarà proclamato il vincitore del “Premio Parete” 2023.