Al Flaiano la 30ª edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino

Conto alla rovescia per la 30ª edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Un programma ricco di testimoni, magistrati, giornalisti, scrittori, uomini del mondo della cultura. La manifestazione nasce in collaborazione con l’associazione nazionale magistrati, cui si aggiunge quest’anno la collaborazione con Legambiente. Inoltre per la prima volta tutto il premio sarà trasmesso in streaming.

L’associazione Falcone e Borsellino organizza l’iniziativa, mentre il docente Graziano Fabrizi presenterà la giornata. Di grande prestigio il parterre della premiazione – il cui garante è il nuovo procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo – che si svolgerà a Pescara venerdì 28 ottobre. Ingresso scuole max 1 classe con posti assegnati, solo su prenotazione (339/8867141 anche wapp).

I PREMIATI DELLA XXX EDIZIONE

Premio legalità: Salvatore De Luca - Procuratore di Caltanissetta, Leonardo De Castris - Procuratore di Lecce, Valentina D’Agostino - Procuratore aggiunto di Ancona, David Mancini - Procuratore al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Bruno Megale - Questore di Reggio Calabria, Maurizio Calvino - Questore di Catania, Marco Aquilio - Colonnello comandante reparto operativo carabinieri Roma, Gianluigi D’Alfonso - Generale Comandante Regione Abruzzo Guardia di Finanza.

Premio cultura: Luca Maurelli - Manager della Direzione Musei Vaticani, Giacomo Di Girolamo - autore del libro “Matteo va alla guerra”.

Premio giornalismo: Marcelle Padovani - giornalista, autrice dei libri “Cose di cosa nostra”, Carmine Perantuono - giornalista direttore dell'emittente tv Rete 8.

Premio educazione alla legalità: Angela Iantosca - giornalista, “Il posto delle fragole” - compagnia teatrale.