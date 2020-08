Premio di letteratura naturalistica “Parco Majella”, c'è la nuova data della finale

Premio di letteratura naturalistica “Parco Majella”, ecco la nuova data della finale della 23esima edizione. Era originariamente in programma il 18 luglio, adesso sarà il prossimo sabato 26 settembre.

Lo ha comunicato oggi l’associazione culturale “Alle Falde della Majella”. La giuria sta attualmente valutando le opere in concorso; nel mese di settembre verranno resi noti i nomi dei finalisti, che saranno contattati dalla segreteria del Premio e invitati a partecipare alla cerimonia.

Modalità e dettagli del programma della serata finale verranno forniti nelle prossime settimane, sempre in considerazione dell’evoluzione della situazione emergenziale sanitaria in corso e in osservanza delle relative normative e conseguenti direttive.