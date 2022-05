Premio Forlano, all’Aurum la giornata finale con i vincitori

Indirizzo non disponibile

Si terrà venerdì 27 maggio la giornata finale della prima edizione del “Premio Silvano Forlano” organizzato dall’Abruzzese Salute, la Mutua della Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo. Sono più di cento gli studenti dei licei artistici abruzzesi che hanno preso parte alla mostra dedicata al manager e artista Silvano Forlano, scomparso prematuramente a 62 anni. Le opere realizzate dai ragazzi, pitture e sculture, sono in mostra da lunedì 23 maggio all’interno dello stesso Aurum e il pubblico le sta apprezzando molto. Si tratta di pitture e sculture che verranno giudicate da una commissione di cinque esperti, chiamata poi a decidere i vincitori.

“La mission del Premio è quella di coltivare l’amore per l’arte e animare i giovani che hanno questa passione”, spiega Michele Borgia, presidente della Bcc e della Mutua. “A questa manifestazione hanno preso parte tanti giovani entusiasti e questo ci indica che siamo sulla strada giusta. Vogliamo dare un’occasione a chi ha questo talento perché possa coltivare realmente il sogno di essere un artista. Bisogna credere nel bello e imparare a coltivarlo, Silvano questo lo faceva ogni giorno”.

Il Premio nasce per mantenere vivo il ricordo di Forlano, dirigente d’azienda alla De Cecco, artista e consigliere d’amministrazione dell’Abruzzese Salute Mutua, e per offrire un’opportunità ai ragazzi che desiderano percorrere la strada dell’arte. Encomiabile l’attività di propagazione del Premio messa in atto nelle scuole dai professori Albano Paolinelli e Maria Elena Pirone.

Molto attento alle tematiche sociali, Forlano era conosciuto anche per essere stato presidente del Lions club Casoli Val di Sangro, con il quale aveva promosso diverse iniziative di beneficenza a sostegno dei cittadini e delle categorie più bisognose. Grazie alla sua vena artistica ha realizzato diversi quadri, alcuni dei quali, dedicati al tema della pasta, sono esposti nella sede storica del pastificio De Cecco, a Fara San Martino.