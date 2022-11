Premio Borsellino, il testimone di giustizia Luigi Leonardi a Montesilvano e Pescara

Giovedi 1° dicembre alle ore 11, nel liceo D’Ascanio di Montesilvano, e venerdi 2 dicembre alle ore 11.15, nell’istituto comprensivo 4 di Pescara, per il Premio Borsellino verrà presentato il libro “La paura non perdona” del testimone di giustizia Luigi Leonardi, alla presenza dello stesso autore. Ingresso libero.

Luigi Leonardi è un testimone che parla perché la mafia l’ha denunciata. Precisamente la camorra dei clan Russo di Nola, i Mallardo di Giugliano, gli Scissionisti di Secondigliano e gli altri clan padroni dell’area nord della città di Napoli. Luigi Leonardi è un imprenditore che ha fatto arrestare i suoi estorsori, e ne continua a parlare da 19 anni, anche se questo lo costringe a una vita di rinunce, sotto scorta e in costante pericolo con lunghe trafile nei tribunali per testimoniare di persona contro i clan.

Testimonial nazionale di “Scuola zoo” e “Scugnazzeria”, particolarmente amato dai giovani, nella sua drammatica testimonianza non è una vittima, o lo è solo in parte, né un eroe che sfida la morte senza riserve. È semplicemente un uomo che voleva vivere e fare impresa nella terra in cui è nato, e ci è riuscito con risultati eccellenti, finché la criminalità non ha preteso "la sua parte". In questo libro racconta la sua storia e lancia un allarme: “Le mafie oramai cercano di penetrare ovunque, anche in territori come l’Abruzzo e Pescara in particolare. Attenzione a non farle entrare nel proprio territorio, perché dopo la vita cambia. Per tutti”.